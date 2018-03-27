Başbakan Binali Yıldırım, ”Avrupa Komisyonu 17 Nisan’da Türkiye ilerleme raporunu yayınlayacak. Bu raporda herhalde Türkiye’nin hayrına fazla bir şey olmayacağını tahmin etmek bir sır değil. Özellikle OHAL’den tutun Afrin operasyonuna kadar bütün terör örgütleri ile mücadelede kullandığımız yöntemleri eleştireceklerinden tereddüdüm yok” dedi.

TBMM’de AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, AB ve bazı Avrupa ülkelerini eleştirdi.

"AK Parti Teşkilatında metal yorgunluğu yok, dimdik ayakta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin hafta sonu katıldığı kongrelere ilişkin konuşan Yıldırım, "Bir kez daha gördük ki, AK Parti Teşkilatında metal yorgunluğu yok, dimdik ayakta, heyecan dorukta" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Varna ziyaretine değinen ve Varna’da AB ile Türkiye gündemindeki bütün konuların ele alındığını belirten Yıldırım, “AB tam üyelik müzakerelerine başladığımız 2005 yılından bu yana yaşanan tıkanıklıklar, verilen ama yerine getirilemeyen sözler bir kez daha Varna’da masaya konuldu. Türkiye’nin AB karnesi, tüm taahhütleri yerine getirdiği, sadece AB tarafından kaynaklanan sıkıntılar ve siyasi engellemeler sebebiyle beklemeye alınan hususlardan oluşuyordu. AB’nin karnesi en başından beri ciddi kırıklar, yalpalamalarla dolu. Yunanistan ile eş zamanlı başlayan tam üyelik serüvenimiz bir süre sonra bilinçli olarak ayrıştırılmış ve burada ilk güven kaybı yaşanmıştır. Ülkemizin tutarlı hiçbir sebep olmadan uzun süreli beklemeye alındığı dönemi gördük” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin AB sürecindeki yaşanan gelişmeleri anlatan Yıldırım, “Suriye ve Irak ile başlayan karışıklıklar sebebiyle Avrupa’ya yönelik büyük bir mülteci akını ortaya çıktı. AB ile Türkiye arasında 2016 yılı 18 Mart’ta bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma geri kabul ve vize serbestisini içeren bir anlaşmaydı. Alınan bütün tedbirlere kadar bizim bakımımızdan taahhütlerin büyük oranda yerine getirilmesine rağmen, Avrupa’ya bir günde 7 bine kadar mülteci geçişini 50’nin altına düşürmemize rağmen bu anlaşmada yine muhatabımız AB üzerine düşen görevi yerine getirmedi, sözünü tutmadı” ifadelerini kullandı.