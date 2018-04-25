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Başbakan Yıldırım: "Türkiye-Rusya ilişkileri Avrupa'nın güvenliği için de gerekli. Avrupa, Rusya'yı dışlayamaz. Avrasya coğrafyası bir barış merkezi olmalı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Türkiye-Rusya ilişkileri Avrupa'nın güvenliği için de gerekli. Avrupa, Rusya'yı dışlayamaz. Avrasya coğrafyası bir barış merkezi olmalı."


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