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Başbakan Yıldırım: "Türkiye terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa’dan ses geliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor. Ama Türkiye terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa’dan ses geliyor. Onlar feryat ediyor" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da AK Parti Küçükçekmece İlçe Kongresi’ne katıldı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, büyük coşkuyla karşılandı. AK Parti’nin siyasi ve ekonomik ayrıcalıklarla mücadele halinde olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “AK Parti yeni Türkiye, büyük Türkiye, güçlü Türkiye hayalini gerçeğe dönüştüren partidir. Türkiye’nin itibarını yüceltmek, vatandaşımızın itibarını yükseltmek için çıktığımız bu yolda durmaksızın koşmaya devam ediyoruz. Milletten aldığımız dualarla bu yola çıktık, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim için asıl olan yoldur. Bu kutlu yolda omuz omuza birlikte olmaktır. Bu çatının altında Türkiye bir bütündür. Burada bölgecilik, burada hemşericilik, burada kavmiyetçilik ve kabile kavgası asla yoktur” şeklinde konuştu.

“Afrin’de Mehmetçiğimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere”
Salonda Afrin operasyonuna destek tezahüratları yapan gençlere seslenen Başbakan Yıldırım, “Gençler Afrin’de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere. Diyorlar ki ‘Gençler beklesin, biz onlara iş bırakmadık.’ Eğer bu bayrağı savunmak bize bir borç olursa hep birlikte bu yolda varız” ifadelerini kullandı.

“Zeytin Dalı devam ediyor, Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor”
Zeytin Dalı Harekatı üzerinden Avrupa ülkelerine terör eleştirisinde bulunan Başbakan Yıldırım, “Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye’nin terörle mücadelesinden neden rahatsız duyduklarını bize de, dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye’de şehirler bombalanırken, taş üstüne taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken sesi soluğu çıkmayan bu Avrupa Birliği’nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün ne hazin ki sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye’ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet. Afrin’de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken bunlar neredeydi. O zaman niye ses çıkarmadınız. Bu teröristler ülkemize saldırarak roket atarken neredeydiniz. Ama Türkiye terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa’dan ses geliyor. Onlar feryat ediyor. Avrupa değerleri sizlere terörün yanında değil Türkiye’nin yanında olmayı söylüyor” diye konuştu.

“Menbiç’te de, Fırat’ın doğusunda da terör varlığını kabullenmemiz mümkün değil”
Türkiye’nin Suriye’de terör ile mücadele ettiğini vurgulayan Yıldırım, “Terör sadece bizim sorunumuz değil aynı zamanda bütün insanlığın sorunudur. Terör ile işbirliğine girenler insanlığın iyiliği için çaba göstermeyenlerdir. Terörden, şiddetten beslenenlerin dünyaya söyleyecek anlamlı bir sözü yoktur. İnsanlığın vicdanı, terörden nemalanmaya çalışanları mahkum edecektir. Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır. Terör örgütlerinin iftiralarıyla bizim karşımıza çıkmanın akıl ile izan ile izahı yok. Türkiye olarak kim ne derse desin terörle mücadelemiz kesintisiz, kararlılıkla devam edecek. Bölgemizde barışın, güvenin, huzurun sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Menbiç’te de, Fırat’ın doğusunda da terör örgütünün varlığını kabullenmemiz mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Sınır boylarımızda terör odaklarının varlığına asla izin vermeyeceğiz. Kahraman Mehmetçiğimiz ve ÖSO bölgeyi karış karşı tarıyor, terörden temizliyor. Aslında bu operasyon çok daha kısa sürede biterdi ancak sivillerin zarar görmemesi için büyük bir dikkat içerisinde çalışıyoruz. Allah Mehmetçiğimizi yardımcısı olsun” açıklamalarında bulundu.

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