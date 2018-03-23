Başbakan Yıldırım: Türkiye ve Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı uçuşlar gerçekleştirilebilecek

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak merkezi hükümeti, hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı açıyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye ve Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara'daki Cebeci Camii’nde cuma namazı kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doların dün gece 4 lira seviyesine yükselmesi hatırlatılan Yıldırım, şunları söyledi:

"Doların Türk lirası karşısında değer kazanması ihracatı olumsuz etkilemez. Aksine olumlu yönde katkısı olur; ama kurlardaki bu değişkenlik geçici bir durumdur. Malum, Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir, bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Bugün malum işsizlikle ve istihdamla ilgili veriler açıklandı. Ortada vadedeki plana uygun şekilde istihdama katılımda çok önemli, yüzde 52- 53 oranında katılım olmasına rağmen geçen sene önemli ölçüde istihdama, istihdam sağlayıcı düzenlemeler yaptık ve bunun sonuçlarını da gördük. Dolayısıyla Türkiye'de bir yandan iş gücüne katılım artıyor bir yandan da katılanlara iş bulma konusunda hükümetimizin düzenlediği çok önemli çalışmalar var. Ekonomimiz ile ilgili zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman birtakım spekülasyonlar hiç bir şekilde Türk ekonomisinin gidişatını olumsuz yönde etkilemez. Bütün makroekonomik göstergelerimiz gayet iyidir, bütçemiz, bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Bu sene kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre artmış vaziyette. Kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Çok yakında da özel, süper teşvik dediğimiz teşvik sistemini de kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Diğer yandan Doğu ve Güneydoğu ile ilgili 6'ncı bölge artı teşvik sistemini de yürürlüğe koyduk. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddütte mahal yok."

'ABD, BİRTAKIM YANLIŞLARINA RAĞMEN HALA MÜTTEFİKİMİZ'

ABD'li bir heyetin ay sonuna doğru Türkiye'ye geleceği ve Patriot hava savunma sistemine ilişkin yeni teklif vereceği yönündeki haberler sorulan Başbakan Yıldırım, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. NATO'da ortağımızdır. O bakımdan Patriotlar ve NATO'yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin bir alternatifi değildir. S-400 bağımsız, NATO sisteminde müstakil bir savunma sistemidir ve Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Bu Patriot konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor" dedi.

'KUŞKULARI YARGIYA İNTİKAL ETTİRMEK DAHA DOĞRU OLUR'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Gaziantep'te 'FETÖ borsası' kurulduğu iddiası da sorulan Başbakan Yıldırım, "Bu konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı Bey, gerekli açıklamaları yaptı; arkadaşımızla görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekun olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil, partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur. O bakımdan ümit ederim, bundan sonraki memleketin genel güvenliğine ilgilendiren konuyla ilgili daha dikkatli olurlar" diye konuştu.

'ERBİL'E SİVİL AMAÇLI UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK'

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak referandumu sonrası kapatılan hava sahasının bugün itibarıyla açıldığını duyurarak, şunları söyledi:

"Malum hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye ve Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek; ancak Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek. Çünkü Süleymaniye'de ülkemize yönelik terör örgütünün faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle akşama doğru hava sahası açılmış olur. Sefer planlaması THY ve diğer hava yollarının planlamasına göre gerçekleşecek. Türkiye terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve zaman zamanda Kuzey Irak bölgesine havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonrada tehdit nerede gözükürse nerede belirgin hale gelirse bu noktalarda gerekli operasyonu yapma hakkımız saklıdır. Uluslararası hukuktan ve ülkemizi milli güvenlik kaygılarından kaynaklanan bu hakkımızı kullanmaktan imtina etmeyiz."

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