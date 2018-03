Başbakan Yıldırım: “Türkiye yandı bitti diyenler mosmor oldu”

Başbakan Binali Yıldırım, her yıl bazı kesimlerce Türkiye ekonomisi hakkında olumsuz söylemlerin ortaya atıldığını belirterek, “Türkiye bu krizi kaldıramaz’, ‘Türkiye yandı bitti’ diyenler mosmor oldu. Şimdi tekrar bozuk plak gibi tekrar başa aldılar. Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. ‘Türkiye 2018’de bu işin içinden zor çıkar.’ Sipariş raporlar, değerlendirmeler. Ekonomi üzerine moral bozucu söylemler. Bunların hepsi bize yabancı gelir. Tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Hiç merak edilmesin Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek” dedi. Yıldırım ayrıca bankalara da seslenerek, “Lütfen teminatlarda ölçülü olalım. Fazla teminat sizin için cazip bir şey değil. Önemli olan yaşatmayı esas almak. Yaşatırsanız siz de yaşarsınız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde iş dünyasına finansman temin etmek amacıyla hayata geçirilen ‘2018 Nefes Kredisi’nin imza ve tanıtım toplantısı, İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaya Termal Otel’de düzenlenen toplantıya Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini ve dünyada 2017 yılında en fazla büyüyen ülke olduğunu hatırlattı. Yıldırım, “Türkiye, 2017’de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye emin adımlarla, uygulanabilen politikalarla özel sektörü ile kamu sektörü ile büyümeye, kalkınmaya, üretmeye devam ediyor. Bugün güzel bir başlangıcı daha İzmir’de gerçekleştiriyoruz. İkinci Nefes Kredisi. Niye ikinci, birincisini geçen yıl yapmıştı. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Attığımız bu adımla küçük ve orta büyüklükte işletmelerimize daha büyük hedefler için nefes almalarını sağlayacak imkan veriyoruz. Bugüne kadar bizim bir önceki adımımız da bir sonraki adımımız da aynı olmadı. Hiçbir zaman patinaj yapmadık, yerimizde saymadık, kendimizi tekrar etmedik. Hiçbir zaman gittiğimiz şehirlere eli boş gitmedik. Her yerde eserlerimizle var olduk. Her yerde kalıcı eserler yaptık. Daima üretim, daima büyüme, daima kalkınma dedik. Burada bu projenin hayata geçmesi için büyük bir gayret gösteren başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanına ve yurdun her tarafındaki üyelerine, ayrıca Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, Denizbank’a yaptıkları bu katkıdan dolayı şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’undan fazlası küçük ve orta ölçeklidir. İstihdamın da, üretimin de, ihracatın da yükü KOBİ’lerin üzerindedir. Gerçek üreten, gerçekten istihdam sağlayan, gerçekten de ihracatımıza KOBİ’ler anlamlı katkı sağlıyor. KOBİ’lerin sesi fazla çıkmıyor, gürültüsü yok. Onlar sessiz sedasız üretiyor. 7.4 büyümenin arkasında KOBİ’ler var. Ancak kredilerde külfet nimet dengesine bakıyoruz, durum pekte öyle değil. Bu kadar iş yapan KOBİ’ler, Türkiye’deki kaynakların en fazla 30’unu kullanıyor. Her şeyin fazlasını yapacaksın, daha çok üreteceksin, daha çok adam çalıştıracaksın, sonunda paylaşmaya gelince, krediye gelince KOBİ’ler daha az alacak, yüzde 30 olacak. Bu hakkaniyete uygun değil. Herkes hakkını mutlaka alması lazım. Başka ülkelerde bu durum nasıl. Güney Kore’de kredilerin yüzde 75’ini KOBİ’ler alıyor. Portekiz, yüzde 81. Yunanistan’da bile yüzde 55’ini bütün krediler içinde KOBİ’ler alıyor. O bakımdan küçük ve orta büyükteki işletmeler için ne yapsak azdır. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi’yle reel sektörün, odalar, borsalar ve finans sektörünün önemli temsilcileri bankalarla bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ’lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buldu. Bu proje bir kaynağa ulaşma projesi değil, aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağladı. Reel faiz, 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu 11.88 yani. 12 bile değil. Aylık 0.99. Bu bir başlangıç yani bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız odalar, borsalar diyor ki; ‘Biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Eğer buna katkı sağlanacaksa işte buna öncülük ediyoruz, diğerleri de bizi takip etsin.’ Bu Nefes Kredisi için 5 milyarlık hacim planlanmış. KOBİ’ler için bir sürü güzel şey söyledik. Bu kadar söyledikten sonra 5 milyar olur mu, bu hacmi 7.5 milyara çıkıyoruz. Ben kafama göre yapmıyorum. Sordum danıştım arkadaşlar olur dediler. Vade 12 ay. Krediyi gidip alacaksınız, ertesi gün ‘getir taksiti öde’ diyorlar. Böyle olur mu, bunun bir hazırlığı var. Bu krediyi 6 ay ödemesiz bir buçuk yıla çıkarıyoruz. Faizi var tabii bu işin. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. 6 ay içinde hesabı kitabı yapacaksınız. Günü geldiğinde inşallah ödemesini yapacaksınız. Biz geçen sene Nefes Kredisi kullandırdık ya bu kredinin dönüşü nasıl biliyor musunuz, Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Binde birin altında. Yani hiç batak yok. Çünkü KOBİ’ler sağlam. KOBİ’ler sözüne sadık işletmeler. Diğerleri sağlam değil demek istemiyorum, onların hacmi çok. Büyük işler yapıyorlar. KOBİ’lerin cüsseleri küçük ama ekonomiye katkıları büyük. Tabana hitap ediyorlar. Bu bir yatırım değil, mevcut işletmelerin çarkını çevirmek için işletme ihtiyaçlarını karşılamak için bir katkıdır. Günlük uygulanan faizin önemli ölçüde altında. Yarıya yakın bir iyileştirme var” dedi.