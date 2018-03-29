HABER

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Afrin'de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak'ın kuzeyinde de verdiği mücadele insanlık onurunun mücadelesidir. O bakımdan marjinal terör örgütlerinin, FETÖ'nün, PKK bölücü örgütünün propagandasıyla, algı operasyonlarıyla Tü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 21:18 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Afrin'de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak'ın kuzeyinde de verdiği mücadele insanlık onurunun mücadelesidir. O bakımdan marjinal terör örgütlerinin, FETÖ'nün, PKK bölücü örgütünün propagandasıyla, algı operasyonlarıyla Türkiye hakkında kanaat oluşturmak Avrupa Birliği'ne de yakışmıyor, dostluğa da yakışmıyor, müttefikliğe de yakışmıyor."

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklamaRusya'dan dünyayı sarsan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı!
Kritik S-400 gelişmesiKritik S-400 gelişmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.