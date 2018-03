Başbakan Yıldırım: “Türkiye’nin hırpalanmasına rıza gösteremeyiz”

"Buldukları her fırsatta kriz çığırtkanlığı ile bizi yıpratmaya çalıştılar"

Türkiye’yi siyasi alanda, diplomatik alanda, hatta askeri alanda köşeye sıkıştıramayanların hemen ekonomi alanına yöneldiklerini kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buldukları her fırsatta kriz çığırtkanlığı ile bizi yıpratmaya çalıştılar. Son 5 yıldır her saldırı dalgasını ekonomik kriz ve tevatürlerle taçlandırmak için yoğun bir gayret sarf ettiler. Bir zamanlar birkaç milyar dolarlık borsa satışı veya döviz talebi söylentileriyle bile yerle bir edebildikleri Türkiye ekonomisinin hala böyle zayıf olduğunu zannediyorlar. Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 863 milyar dolara, ihracatını 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, istihdamını 21 milyondan 28.4 milyon kişiye, döviz rezervini 28 milyardan 120 milyar dolara, uluslar arası uzun dönemli doğrudan yatırımlarını 1 milyardan yıllık 13 milyar dolara çıkartmış bir Türkiye var. Ülkemizin ve milletimizin ekonomisinin ölçeği çok büyümüştür ama bize tuzak kuranların kafaları da aynı derecede çok küçük kaldı. Bunun için milletimizle el ele vererek diğer hususlarla birlikte ekonomideki tüm saldırıların da bugüne kadar üstesinden geldik tuzakları bozduk bundan sonrada bozacağız. Hainlikte, sinsilikte sınır tanımayanların oyunları durmak bilmiyor. Sürekli kriz havası estirmeye, dedikodu çıkarmaya, yatırımcıların kafasını karıştırmaktan geri durmuyorlar. Bizim bunlara cevabımız ekonomimizi daha da güçlendireceğiz yeni tedbirlerle sanayicilerimizi, esnaflarımızı, ticaret erbabını desteklemeye devam edeceğiz. Her ne kadar faizler ve kredi uygulamaları başta olmak üzere bankacılık sektörü ile ilgili bazı sorunlarımız olsa da iş birliği içerisinde ülkemizin yararına olan tedbirleri alıyoruz.”