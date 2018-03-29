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Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Ortadoğu'da, Suriye alanında, Irak alanında teröre karşı vermekte olduğu mücadele, sadece kendi ülkemizi, kendi vatandaşlarımızı emniyete almakla kalmıyor, aynı zamanda Balkanların, Avrupa'nın bir mülteci akınına uğramasını

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 14:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Türkiye'nin Ortadoğu'da, Suriye alanında, Irak alanında teröre karşı vermekte olduğu mücadele, sadece kendi ülkemizi, kendi vatandaşlarımızı emniyete almakla kalmıyor, aynı zamanda Balkanların, Avrupa'nın bir mülteci akınına uğramasının ve terör faaliyetlerine maruz kalmasının da önüne geçiyor."

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