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Başbakan Yıldırım: "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil ed

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur."

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