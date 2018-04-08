Başbakan Yıldırım: “Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte Suriye ve Irak’ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış olur”

“Türkiye’de eğitim gören kardeşlerimiz ömür boyu iki ülkenin gönüllü elçisi haline geliyorlar” Türkiye’nin yurt dışı bursu en fazla Afganistan’a tahsis ettiğini dile getiren Yıldırım, “Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü üniversitelerimizde eğitim gören kardeşlerimiz ömür boyu iki ülkenin dostluğunun, kardeşliğinin gönüllü elçisi haline geliyorlar. Aynı zamanda TİKA’nın Afganistan’da çok anlamlı ve önemli projeleri gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Bununla ilgili gösterdiğiniz katkı, destekten dolayı ülkem adına teşekkür ediyorum. Ülkelerimiz arasında bir yandan güvenlik boyutlu iş birliği devam ederken, diğer yandan ticari ve ekonomik ilişkileri de ihmal etmiyoruz. Bu yüzden burada ilgili bakanlarımız var, kendi aralarında ikili konuları ele alma fırsatı buluyorlar. Mayıs ayında ülkemizde yapılması planlanan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın ülkemiz arasındaki karşılıklı yatırım konularının çok daha ileri hedeflere taşınması için ciddi bir fırsat olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Barış süreci çok cesur bir adımdır”

Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son günlerde Afganistan’ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban’ın bu tarihi fırsatı en anlamlı şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma geçmişi geride bırakıp, geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Türkiye’de biz bu konuda oldukça iyi bir mesafe kaydettik. Hem yurt içinden kaynaklı hem yurt dışından kaynaklı terör konusunda çok ciddi iyileşme sağladık. Çok şükür ülkemizi tehdit eden, milletimizin canına, malına zarar eden hiçbir terör girişimine müsaade etmiyoruz.”

“Daha fazla olumlu gündem üzerine yoğunlaşmamız lazım”

Pakistan Başbakanının ziyaretini de olumlu ve anlamlı olarak değerlendiren Yıldırım, “Başından beri Afganistan ve sınır komşusu, dostu Pakistan’ın konuları konuşarak, görüşerek suhuletle çözmesinden yanayız. Bunun için de üçlü mekanizmaya iki kez ev sahipliği yaptık. Yine bu görevimizi sürdürmeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle mesajını iletmek istiyorum. Bunun yanında hayat da devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele var, istikrarsızlık var ama ülkenin geleceği, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yaşaması için hükümetler olarak halkımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları da yerine getirmek görevimiz var. Daha fazla olumlu gündem üzerine yoğunlaşmamız lazım. Daha fazla ekonomiye, yatırıma, daha fazla ticarete alan açmamız lazım. Bunun için de yapacağımız bu ekonomik toplantı önemli” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Afganistan’ın gösterdiği dost tavrına değinen Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Afganistan, 15 Temmuz darbe girişiminde gerçek dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Bu darbeye karşı net bir duruş ortaya koydunuz. Milletimizin, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz, bunun için bir kez daha milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu darbenin arkasındaki FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin bitirilmesi eğitimle ilgili, iş ile ilgili, medya ile ilgili, bu alanlarda varlıklarının sona erdirilmesini önemsiyoruz. Bu konuda ilk adımı da Afganistan’dan gördük. Devletimize ait tamamen kontrolümüzde kurduğumuz Maarif Vakfına okullarımızın iade edilmesi konusundaki kararınızı takdirle karşılıyoruz. Öğretmenlerimiz bekliyorlar, devir işlemlerinin uygulamaya geçmesi için önümüzde bir engel kalmadı. Bu konudaki desteğinizin devamını da bekliyoruz. Afganistan yaşanan bu iç karışıklıktan dolayı bir göç tehdidi ile karşı karşıya. Yasal yollardan gelen, ülkemizde gezmek için, iş yapmak için, dostluklar yapmak için gelen kardeşlerimizin başımız üzerinde yeri var. Ancak yasal olmayan yollardan gelen, göçte zaten Suriye ve Irak’ta yaşanan iç karışıklıktan dolayı yük altında olan, çok büyük bir bedel ödeyen Türkiye için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bir sene içerisinde 150 bine yakın yasa dışı göç olayı ile karşı karşıya kaldık. Bunlarla ilgili bir sorun da bunlar arasında terör grupları da olabiliyor. Bunlar aynı zamanda güvenlik tehdidi de oluşturabiliyor. Bu konuda İçişleri Bakanlıklarımız verimli çalışma yapıyor. İmkanlar kullanılarak gönüllü bazda geriye gönderilmesi süreci de devam ediyor. Bu konuda sıkıntımız yok, işbirliğinden dolayı da teşekkür ediyorum.”