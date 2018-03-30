Başbakan Yıldırım, Umut Tüneli’ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım Umut Tüneli’ni ziyaret ederek Bosna Hersek temaslarını tamamladı.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek’te, kuşatma altındaki Saraybosnalıların 3 yıl boyunca dış dünyayla tek bağlantıları olan Umut Tüneli’ni ziyaret etti. Tüneli inceleyen Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, Bosna Hersek’te temaslarını tamamlamasının ardından ülkeye dönüş yaptı.