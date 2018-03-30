Başbakan Yıldırım, Umut Tüneli’ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım Umut Tüneli’ni ziyaret ederek Bosna Hersek temaslarını tamamladı.
Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek’te, kuşatma altındaki Saraybosnalıların 3 yıl boyunca dış dünyayla tek bağlantıları olan Umut Tüneli’ni ziyaret etti. Tüneli inceleyen Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, Bosna Hersek’te temaslarını tamamlamasının ardından ülkeye dönüş yaptı.
BMGK acil gündemle toplanıyor
Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum