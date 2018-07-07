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Başbakan Yıldırım: "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur."


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