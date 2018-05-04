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Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'den Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya ortak başvuru (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK?ya ortak başvuru yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK?ya ortak başvuru yaptı.

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