Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'den Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya ortak başvuru (4)

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK?ya ortak başvuru yaptı.
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