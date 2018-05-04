HABER

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'den Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya ortak başvuru (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 12:46 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK?ya ortak başvuru yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK?ya ortak başvuru yaptı.

24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak
YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif ettiCHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fizik öğretmenliğinden Cumhurbaşkanlığı adaylığına! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Fizik öğretmenliğinden Cumhurbaşkanlığı adaylığına! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.