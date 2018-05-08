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Başbakan Yıldırım: "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının olağan siyasi söylemlere dönüşmesi, AB’nin geleceği hakkındaki endişeleri artırmaktadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının olağan siyasi söylemlere dönüşmesi, AB’nin geleceği hakkındaki endişeleri artırmaktadır"


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