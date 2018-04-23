HABER

Başbakan Yıldırım: "Yalana asla tahammül etmem"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalara ilişkin, "Yalana karşı çok titizim.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalara ilişkin, "Yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleniyorsa buna ben asla tahammül edemem" dedi.
TBMM’nin 98’inci kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Kahraman, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen resepsiyona katılan davetlileri karşılayarak teker teker tokalaştı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yan ısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, YSK Başkanı Sadi Güven, kuvvet komutanları ve yabancı misyon katıldı.

Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmadı
23 Nisan dolayısıyla TBMM’de düzenlenen özel oturumda yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, resepsiyona katılmadı. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve bazı CHP’li milletvekillerinin resepsiyona katıldığı görüldü.

Yıldırım’dan "Yersen" cevabı
Resepsiyona eşi Semiha Yıldırım ile katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye katılmasına ile Kılıçdaroğlu’nun "Demokrasinin gereğini yaptık" ifadesini kullandığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Yersen" değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan Yıldırım, "Yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleniyorsa buna ben asla tahammül edemem" dedi.
Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yıldırım, "Bunu Abdullah Gül’e sorarsanız daha iyi olur" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıtBaşbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildiTürkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Özgür Özel'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Özgür Özel'den ilk açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.