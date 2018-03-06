Başbakan Yıldırım Yargıtay’ın 150. Yılı töreninde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, “1960 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat darbesi ve bu dönemlerde milletin iradesini gasp eden darbeci anlayış 15 Temmuz darbe girişimiyle artık tarih olmuştur. Darbecileri cesaretlendiren, meşruiyet kazandıran, vesayete karşı koyamayan hukuk anlayışı da artık yok olmuştur. O günler bir daha yaşanmayacaktır. O karanlık günleri özleyenler hiçbir şekilde hukuk sistemimiz içinde kendilerine yer bulamayacak” dedi. Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Yargıtay’ın 150. Yılı Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreninde konuştu. Devletin temelinin adalet olduğunu, adalet duygusunun zedelendiği yerde devlet bekasının tehlikeye girdiğini kaydeden Yıldırım, “Adalet temel insani hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın ve milli birliğin en güçlü teminatıdır. Bizim medeniyetimizin esası da adalettir. Kamu iradesi kullananların birinci görevi adaleti tesis etmektir. Tarihimizde adaletle davranan devlet adamlarının daima hayırla yad edildiğine şahit oluyoruz. Batı tarihindeki özgürlük ve demokrasi arayışları da adalet ekseninde var olmuştur. Yöneticiler olarak bizlerin gerek kanun yaparken, gerek kanunları uygularken en başta gözetmemiz gereken adalettir” diye konuştu. Hukuk sistemini güçlendirecek ve değişen ihtiyaçlara cevap verecek önemli birçok reformu gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ulusal yargı ağı UYAP’ın kuruluşuyla vatandaşlarımızın hukuki konularındaki takibini kolaylaştırdığımız gibi yargılamada objektifliği ve şeffaflığı da tesis ettik. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkanı ile vatandaşın hak, hukuk arama yollarını daha da geliştirdik. Kamu Denetçiliği kurumunu kurduk ve mahkemelere gitmeden vatandaşların kamuyla olan anlaşmazlıklarının çözümü imkanını getirdik. Sayısı 9’a ulaşan istinaf mahkemeleri ile iki dereceli yargılama sistemine geçerek yargılama sürelerinde önemli tasarruf sağladık. Temyiz mahkemelerine giden dosya sayısı süratle azalıyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl Yargıtay’a gelen dosya sayısı bir önceki yıla göre 700 bin azaldı. Bu da istinaf mahkemelerinin ne kadar etkin çalıştığını göstermektedir. Temel kanunları yeniledik. Yargı sistemimizin FETÖ nedeniyle kaybettiği insan kapasitesini karşılamak üzere hakim, savcı sayısını yüzde 72 oranında arttırarak 9 binlerden 16 bin seviyesine çıkarttık. Yardımcı personel sayısını da yüzde 124 oranında arttırdık ve 58 bin 800’e ulaştı. Arabuluculuk mekanizmasını hayata geçirdik. 2016 ve 2017 yıllarında toplam 25 bin 272 dosyadan 22 bin 138’i arabuluculuk müessesi vasıtasıyla çözüme kavuşturuldu. 223 bin 469 dava dosyası da uzlaşmayla sonuçlandı. Bugün 81 ilimizde modern adli tıp merkezleri var. 238 adalet sarayı ile yargıçlarımız çok güzel standardı yüksek binalarda hizmet veriyor. Adliyelerimizin güvenliği için gereken neyse eksiksiz yapma gayreti içerisindeyiz. Adalet teşkilatımızın fiziki altyapısını iyileştirmeye ve talepler doğrultusunda yeni reformlar yapmaya devam edeceğiz.”

"Yargı 15 Temmuz gecesi büyük bir iş başarmıştır"

Cumhuriyetin en büyük reformlarını gerçekleştirdiklerini ancak kamu kurumlarında ve yargıda örgütlenen FETÖ terör örgütünün hileyle, kumpasla hukukun nasıl katledeceğine şahit olduklarını belirten Yıldırım, “FETÖ’nün devletin can damarlarından biri olan yargı sistemimizde ne büyük bir tahribata yol açtığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. İftiharla söylemeliyim ki; onca tahribata rağmen 4 bin 500 FETÖ terör örgütü mensubu hakim ve savcının bir anda mesleğin dışına atılmasına rağmen yargı sistemimizde hiçbir hizmet kesintiye uğramadan devam etmiş ve yargı 15 Temmuz gecesi büyük bir iş başarmıştır. 17-25 Aralık darbe girişimi, yargıdaki FETÖ yapılanmasını açık ve seçik ortaya çıkarttı. Bu tarih Türk yargı sistemi açısından bir milat oldu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve destekle yargı teşkilatımızda büyük bir toparlanma başladı. Bütün teşkilatta, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi. Yargı, zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu. Yargının örgüt ve vesayetinden tam olarak kurtulması şüphesiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ki etkin mücadeleyle mümkün hale geldi. Darbe girişiminin anlaşıldığı saatlerden itibaren bu ülkenin vatansever savcıları ve hakimleri harekete geçti. Darbeciler hakkında soruşturmalar başlatıldı, gözaltı emirleri verildi, şehit edilen, yaralanan vatandaşlarımızın hakları korumaya alındı. Yargımız, siyasi irade istikametinde demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıktı” açıklamasında bulundu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1960 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat darbesi ve bu dönemlerde milletin iradesini gasp eden darbeci anlayış 15 Temmuz darbe girişimiyle artık tarih olmuştur. Darbecileri cesaretlendiren, meşruiyet kazandıran, vesayete karşı koyamayan hukuk anlayışı da artık yok olmuştur. O günler bir daha yaşanmayacaktır. O karanlık günleri özleyenler hiçbir şekilde hukuk sistemimiz içinde kendilerine yer bulamayacak. Yargı kararlı ve hukuktan taviz vermeyen duruşuyla ülkemize kazandırmaya devam edecek. Şimdi yargının en önemli gündem maddesi olan yargılanmanın hızlanması meselesi toplumsal huzurumuz ve yargı sistemimize güven açısından en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. 15 Temmuz darbe davaları başta olmak üzere yargılanmaların neticelenmesini bekleyen bütün vatandaşlarımızın bu beklentilerini karşılamak hukuk devletinin en temel gereğidir. Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisine yönelik adımları milletin ve devletimizin bekası için atıyoruz. Adaletin devletin esası olduğu ilkesini uygulamalarımızda aklımızdan çıkartmıyoruz. Adalet sistemimizin güçlenmesi ve hukukun tam tecellisi için atılan adımlar bundan sonrada devam edecek, Türkiye evrensel değerlere sahip çıkan, uluslararası hukuka riayet eden modern yüzünü vatandaşların hukukunu azami derecede koruyan ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları asla muvaffak olamayacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın ve bölgenin saygın ülkelerinden biridir.”

Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda Yargıtay’ın 150. yılını kutladı ve yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.