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Başbakan Yıldırım yarın Azerbaycan'a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak - Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile bir araya gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere 14-15 Mart'ta Bakü'yü ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında ikili temaslarda bulunacak Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile bir araya gelecek.

Yıldırım, bu yıl "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" temasıyla düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'nun açılışı ile "Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri" temalı panelde birer konuşma yapacak.

Başbakan Yıldırım, foruma katılacak diğer yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın ve iş dünyasının temsilcileriyle de temaslarda bulunacak.

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