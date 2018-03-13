Başbakan Yıldırım yarın Azerbaycan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere 14-15 Mart'ta Bakü'yü ziyaret edecek.
Ziyaret kapsamında ikili temaslarda bulunacak Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile bir araya gelecek.
Yıldırım, bu yıl "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" temasıyla düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'nun açılışı ile "Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri" temalı panelde birer konuşma yapacak.
Başbakan Yıldırım, foruma katılacak diğer yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın ve iş dünyasının temsilcileriyle de temaslarda bulunacak.
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum