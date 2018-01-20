Başbakan Yıldırım: Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir 2

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin, "Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

"OPERASYONDA, TSK MEHMETÇİĞİN YANI SIRA ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NDAN DA KATILANLAR VARDIR"

Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: "Bugün öğlenden sonra TSK'nın Afrin bölgesinde bulunan PKK,KCK,PYD, YPG,DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatı başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda, TSK Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır.