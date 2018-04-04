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Başbakan Yıldırım yarın Moğolistan'a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Yıldırım, 5-8 Nisan'da gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Moğolistan Devlet Başkanı Battulga tarafından kabul edilecek, Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile Moğolistan Başbakanı Ukhnaa ile bir araya gelecek - TİKA'nın Moğolistan'da tamamladığı projelerin açılışını yapacak Yıldırım, eski Türk yazıtlarında incelemelerde bulunacak

Başbakan Binali Yıldırım, yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'a gidecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa'nın davetine icabetle gerçekleştireceği ziyaret 5-8 Nisan'da yapılacak.

Ziyaret kapsamında başkent Ulanbatur'da Moğolistan Başbakanı Ukhnaa ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak Yıldırım, Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başbakan Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moğolistan'da tamamladığı projelerin açılışını yapacak.

Türk ve Moğol iş adamlarıyla ve Moğol medyasının önde gelen mensuplarıyla bir araya gelecek Yıldırım, eski Türk yazıtlarında incelemelerde bulunacak.

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