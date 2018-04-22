Başbakan Yıldırım: “Yeni dönemde darbe, kumpas yok, milletin dediği var”

Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni bir dönemin başlangıcını yapacaksınız. Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok, millet var, milletin dediği var” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Menderes ilçesi Küner Köyü’nü ziyaret etti. Küner Köyü’nde vatandaşlar tarafından coşku ile karşılanan Başbakan Yıldırım, kucağına aldığı küçük bir çocuğu sevdikten sonra oyuncak hediye etti.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, kahvehane önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Yıldırım, “Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes’in adını taşıyan Menderes’ten Küner’den seçim kampanyasını başlatıyoruz” diye konuştu.

Siyasetin arkasında hizmet yoksa yapılmaması gerektiğini kaydeden Yıldırım, “24 Haziran’da göstereceğiz onlara” diye seslenen vatandaşa, “Hadi bakalım” diye cevap verdi. Bir vatandaşın Küner’de yüzde 100 AK Parti’ye oy çıkacağını belirtmesi üzerine Yıldırım, “Bu kadar cimri olmayın, birkaç tane bırakın da gariplere kalsın” diye espri yaptı.

24 Haziran’da Türkiye’nin her köşesinde çiçekler açacağını kaydeden Yıldırım, “Yeni bir dönemin başlangıcını yapacaksınız. Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok, millet var, milletin dediği var. Referandumu biz bunun için yaptık. 15 Temmuz’u yaşadığı bu ülkede. 15 Temmuz’da milletin evlatlarına kıydılar. Onların hesabını görme zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Kim engel çıkartmaya çalışırsa çalışsın kardeşiniz, Binali Yıldırım burada” diyen Yıldırım, 81 milyonun hizmetinde olduklarını kaydetti.

Yıldırım, vatandaşların tezahüratları arasında konuşmasını bitirdikten sonra halkı selamlayarak şehirden ayrıldı.