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Başbakan Yıldırım: "Yeni dönemde orman alanlarımızın büyüklüğünü artırmaya devam edeceğiz ve toplam orman varlığımızı 233 milyon dekara çıkaracağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Yeni dönemde orman alanlarımızın büyüklüğünü artırmaya devam edeceğiz ve toplam orman varlığımızı 233 milyon dekara çıkaracağız."


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