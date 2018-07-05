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Başbakan Yıldırım: "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
harp okulu sınavlarında fötöcülerin yaptığı gibi ak parti torpili döndüyse hakkımız haram olsun oğullarımızdan biri elendi ve evine bugün dönüyor biz kimsenden torpil istemedik kimseyede söylemedik bileğinin hakkıyla girsin kazansın dedik ..
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