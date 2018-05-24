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Başbakan Yıldırım, yeni yönetim sistemiyle tek vesayet makamının millet olacağını belirterek, "Yeni dönemin adını 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar' olarak koyabiliriz." dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, yeni yönetim sistemiyle tek vesayet makamının millet olacağını belirterek, "Yeni dönemin adını 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar' olarak koyabiliriz." dedi.


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