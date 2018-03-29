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Başbakan Yıldırım: "Yerel seçimlerde MHP ile ortak bir çalışmamız yok" (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, "MHP ile yapacağımız ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekilliği seçimlerini kapsıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, "MHP ile yapacağımız ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekilliği seçimlerini kapsıyor. Belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok" dedi.
Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, YPG/PKK kontrolündeki Suriye’nin Geleceği Partisi ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:
"Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye’de başka Irak’ta başka isimlerle karşımıza çıkıyorlar. Üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık bir şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkla, hangi isimle gelirlerse gelsinler, belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye’yi kandıramazlar. Çünkü 35 yıldır bunlara karşı amansız bir şekilde mücadele veriyoruz. Kürt kökenli, Türk kökenli vatandaşlarımız herkes bunlardan ciddi şekilde zarar gördü ve hiçbir şekilde ne ülkemiz toprakları içerisinde ne de ülkemizin sınırlarının etrafında böyle oluşumlar hayat bulamaz, buna imkan vermeyiz."

"Belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok"
"Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında bir uzlaşma söz konusu olabilir mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Yakın zamanda Meclis’ten geçen MHP ile AK Parti’nin müşterek verdiği teklifte, milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan sağlayan kanun çıktı. Buna göre isteyen partiler istediği başka partilerle müşterek seçime gidebilecekler. Eskiden bir partinin listesine başka bir parti giriyordu, o partinin bayrağıyla seçim yapılıyordu ve daha sonra aldığı sonuca göre ayrılıyordu veya partinin içinde kalabiliyordu. Bunlara gerek yok. Partiler kendi kurumsal kimliğini muhafaza ederek seçime girebiliyor ve seçim sonuçları da ittifak yapan partilerin aldığı oylar nispetinde ortaya çıkıyor. Bizim şu aşamadaki MHP ile yapacağımız ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekilliği seçimlerini kapsıyor. Belediye seçimleriyle ilgili şu an için herhangi bir MHP ile ortak bir çalışmamız yok" cevabını verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yerel seçimlerde KOALİSYON ORTAKLARI birbirlerine yine ağza alınmayacak hakaretler yapabilecek yani... Hay böyle menfaat ittifakına...
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