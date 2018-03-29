Başbakan Binali Yıldırım, "MHP ile yapacağımız ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekilliği seçimlerini kapsıyor. Belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok" dedi.

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, YPG/PKK kontrolündeki Suriye’nin Geleceği Partisi ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye’de başka Irak’ta başka isimlerle karşımıza çıkıyorlar. Üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık bir şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkla, hangi isimle gelirlerse gelsinler, belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye’yi kandıramazlar. Çünkü 35 yıldır bunlara karşı amansız bir şekilde mücadele veriyoruz. Kürt kökenli, Türk kökenli vatandaşlarımız herkes bunlardan ciddi şekilde zarar gördü ve hiçbir şekilde ne ülkemiz toprakları içerisinde ne de ülkemizin sınırlarının etrafında böyle oluşumlar hayat bulamaz, buna imkan vermeyiz."