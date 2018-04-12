Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşı Çipras ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı.
Yıldırım, görüşmede, Ege Denizi'nde düşen Yunanistan'a ait savaş uçağında hayatını kaybeden pilot için Çipras'a, şahsı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üzüntü ve taziyelerini iletti.
Yıldırım ve Çipras, ilerleyen süreçte gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kaldı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz
Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!
Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum