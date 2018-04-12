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Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşı Çipras ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Yıldırım, Ege Denizi'nde düşen Yunanistan'a ait savaş uçağında hayatını kaybeden pilot için Çipras'a, şahsı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adına taziyelerini iletti - Yıldırım ve Çipras, gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Yıldırım, görüşmede, Ege Denizi'nde düşen Yunanistan'a ait savaş uçağında hayatını kaybeden pilot için Çipras'a, şahsı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üzüntü ve taziyelerini iletti.

Yıldırım ve Çipras, ilerleyen süreçte gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kaldı.

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