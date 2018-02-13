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Başbakan Yıldırım, Yunanistan mevkidaşı Çipras ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 21:48 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım görüşmede, Ege Denizi’nde, Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten duyulan rahatsızlığı, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındığı, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

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