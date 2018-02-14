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Başbakan Yıldırım: "(Yunanistan'la gerginlik) Zannediyorum mayıs ayında bir NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı olacak. Bu çerçevede iki ülkenin Genelkurmay Başkanları da bir araya gelip sahadaki bu yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Yunanistan'la gerginlik) Zannediyorum mayıs ayında bir NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı olacak. Bu çerçevede iki ülkenin Genelkurmay Başkanları da bir araya gelip sahadaki bu yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

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