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Başbakan Yıldırım: "Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler, hiç değilse susmalıdır. Bu vesileyle, dün uçak, bugün otobüs kazasında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler, hiç değilse susmalıdır. Bu vesileyle, dün uçak, bugün otobüs kazasında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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