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Başbakan Yıldırım: "Zeytin Dalı Harekatı'yla, Fırat Kalkanı Harekatı'yla, şimdi de Münbiç'te Amerika'yla yaptığımız anlaşmalarla Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar 250 kilometrelik hudut boyunda terörü tamamen yok ettik. Terör bizim için en önemli tehdit

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Zeytin Dalı Harekatı'yla, Fırat Kalkanı Harekatı'yla, şimdi de Münbiç'te Amerika'yla yaptığımız anlaşmalarla Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar 250 kilometrelik hudut boyunda terörü tamamen yok ettik. Terör bizim için en önemli tehditlerden biriydi ama bugün değil."


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