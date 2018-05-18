İSTANBUL,(DHA)-YENİKAPI'da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım "Bugün bu meydanda insan olmanın, hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul'dan bütün dünyayı haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada 'eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' diye haykırıyoruz. Filistin Türkiye'nin meselesidir, milletimizin meselesidir. " dedi.

Yıldırım, "Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih

önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetimi ve Başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Hitler'e Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail'i şiddetle lanetliyorum." diye konuştu.