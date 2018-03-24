AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kollarının kongresi sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçen Başbakan Binali Yıldırım, Down Sendromlu Mehteran takımı tarafından karşılandı.
Gaziantep’teki temas ve ziyaretleri süren Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette Başbakan Yıldırım’a Down Sendromlu çocuklar sürpriz yaptı. Yıldırım, mini bir konser veren Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlu Mehteran Takımı üyeleriyle tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yıldırım ve Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Şahin’in makamına geçti
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