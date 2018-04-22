TBMM'nin açılışının 98. yılında, Türkiye'nin her geçen gün geliştiğini ve güçlendiğini gururla ifade edebileceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve zafere ulaşan Meclisin, cumhuriyetin ilanı, ülkenin modern dünyayla bütünleşmesi ve demokrasinin olgunlaşması sürecinde tarihi bir rol üstlendiğini vurgulayan Yıldırım, 98 yıldır, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, bütün vatandaşlara daha müreffeh bir gelecek hazırlamak için büyük kararlılıkla çalıştığını aktardı.

Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 23 Nisan 1920'nin tarihin dönüm noktası olduğunu, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." esası üzerine kurulan TBMM'nin açılmasıyla Türk tarihinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, "Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık ve yüreklerindeki umutlar bizlere daima güç vermektedir. Çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz, yurdun her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için birbirine kenetlenmektedir. Tarihi, medeniyeti, kültürüyle olduğu kadar, büyük potansiyeliyle de dikkatleri üzerine çeken Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, güçlü ekonomisi ve aktif dış politikasıyla 21. yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık ve yüreklerindeki umutlar bizlere daima güç vermektedir. Çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın her köşesinden gelen çocukların da katımıyla bir şenlik atmosferinde kutlanıyor olması, millet olarak çocuklara verdiğimiz değerin en güzel ifadesidir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün çocuklarına huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir."

Yıldırım, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü vesilesiyle başta gazi Meclisin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden ilk Meclisteki bütün milletvekillerini rahmet ve şükranla yad etti.

Bugünü bayram olarak kutlayan çocukların sevinç ve coşkusunu yürekten paylaştığını dile getiren Yıldırım, bu müstesna günün ülke, millet ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.