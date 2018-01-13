HABER

Başbakan Yıldırım'dan ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 18:35 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Başbakan Binali Yıldırım, Hakan Atilla'nın sanık, Reza Zarrab'ın tanık olduğu ABD'deki davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım 'Bugünlerde Amerika’da bir dava görülüyor. Komik bir dava. Komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta FETÖ elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Sizin oyunlarınız bize sökmez. ' dedi.

Başbakan Yıldırım'dan ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili flaş açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Kongresi'nde konuştu. Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Yıldırım, "Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir." dedi.

Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

"Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir."

"Bugünlerde Amerika’da bir dava görülüyor. Komik bir dava. Komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta Feto elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize verdiğiniz zararla kalırsınız."

"Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyete sahiptir. En vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak."

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD reza zarrab Başbakan Binali Yıldırım hakan atilla

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ege adaları' yanıtı

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ege adaları' yanıtı

'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter

'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter

MHP'den 'Kürt seçmen' tepkisi: 'HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor'

MHP'den 'Kürt seçmen' tepkisi: 'HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor'

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.