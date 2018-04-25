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Başbakan Yıldırım’dan Abdullah Gül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimaliyle ilgili, “Ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız” dedi.Başbakan Binali Yıldırım, İspanya seyahati dönüşünde uçakta Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimaliyle ilgili, “Ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya seyahati dönüşünde uçakta Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir” diye konuştu.

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