Başbakan Yıldırım’dan Afrin operasyonu değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, “Güney sınırımızda bir terör kuşağı oluşmasına, sözde terör devleti yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Yuvalına başlarına yıkacağız. Zeytin Dalı Harekatı ayrıca Afrin’deki Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin de terör zulmünden kurtulması için yapılan bir harekattır” dedi.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Balıkesir Kongresi’nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, salonu baştan sona gezerek vatandaşların ilgisine karşılık verdi. Salonda ’Türkiye’de şimşeğiz, Afrin’de Yıldırım, Balıkesir’e hoş geldin Binali Yıldırım’ pankartı açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, "Bu sevgimiz, muhabbetimiz, coşkumuz artarak devam etsin. Şehir şehir Türkiye’yi inşa etmek için çıktığımız yolculukta bugün Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’deyiz. Balıkesir’in güzel insanları ile AK kadrolarla beraberiz. Binlerce kardeşimiz de dışarıda, soğuk havaya rağmen coşkuyla bizi karşıladılar. En kalbi selamlarımı gönderiyorum. Balıkesir’in 20 ilçesine buradan selamlarımı gönderiyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. AK Parti’nin neferleri olarak her kongremizde bu güzel ülkeye, bu yüce millete hizmet aşkımızı tekrarlıyoruz. Bu aşkla Türkiye’nin her köşesindeyiz. Bu cennet vatanın her karış toprağına sevdalıyız, muhabbetle bağlıyız. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Bizim siyasetimiz adaleti, vicdanı, merhameti, hakkaniyeti vazgeçilmez değer olarak kabul eder. Bizim siyasetimiz darda olanı, zalime karşı mazlumu korumayı esas alan bir siyasettir. Hiçbir milletin, hiçbir ülkenin düşmanı değiliz. Her insana gönlümüz açık. Milletimiz 15 yıldır güzel ülkemizin yönetimini bu kadrolara emanet etti. Bizde bu emanete gözümüz gibi bakıyoruz. Milletimizle el ele vererek dünyada örneği olmayan başarılara imza atıyoruz. Bu başarıların arkasında bu vatan evlatlarının duası vardır, bu başarının arkasında ’Durmak Yok Yola Devam’ diyen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının payı vardır” dedi.

“Türkiye rekor üstüne rekor yapıyor”

“Dünyanın en büyük ekonomilerinde bile zayıflık yaşandığı dönemde Türkiye rekor üstüne rekor yapıyor” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“2017’de 3. çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye’dir. Bugün ülkemizde var olan güven ve istikrarla ülkemizin 2023 - 2053- 2071 hedeflerini gerçekleştirmek adına kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu aynı zamanda ekonomik göstergeler ortaya koyuyor. İş adamlarımıza, ihracatçılarımıza güveniyoruz ve onlara özgüven kazandırıyoruz. Vatandaşımızın önündeki engelleri kaldıra kaldıra bugünlere geldik. Türkiye’nin önündeki engellerden en büyüğü tutuculuktu, ağır bürokrasiydi. Bütün bu engellemeleri ortadan kaldırdık. Türkiye’yi 15 yılda 3 kat büyüttük. 2002’de 36 milyar ihracat yapan bri Türkiye vardı, IMF’den borç dilenen bir Türkiye vardı. 2017 Şubat - Aralık döneminde ve 2018 Ocak döneminde 12 ayda Türkiye 36 milyar dolardan 158 milyar ihracata çıkmış. Türkiye’ye yakışan bu. 2017’ye göre 2018’de de ihracatımız artıyor. Bu senenin ilk ayında yüzde 16’dan fazla artış var. Memleketin bereketini Mevlam gün geçtikçe arttırıyor. Türkiye doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Bir yandan terör örgütlerine içeride ve dışarıda mücadele verirken, diğer yandan da milletimizin hak ettiği hizmetleri yapa yapa geliyoruz. 15 yıl içinde bütçemizi 6 kat büyüttük. Türkiye’nin 2002’deki toplam bütçesi 120 milyar idi. 2018’de sağlık bütçemiz bile 127 milyar. Sağlık bütçesi bile tek başına 2002’deki bütçeden daha büyük. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görmek için bu rakamlara bakmak yeter. Daha önce Tükiye’de ihracatı bilen 12 ilimiz vardı. Bugün hamdolsun 81 ilimizin tamamında ihracat yapılıyor. Çiftçimizin, işçimizin, emeklimizin hep yanında olduk. Tarımsal destekleri 15 yılda 7 kat arttırdık. 2002’de Tükiye’nin bir yıllık tarım geliri 37 milyar idi. 2016’da bu rakam 162 milyara çıktı. 15 yıl önce Türkiye tarım üretiminde Avrupa’nın 4. ülkesi iken bugün birincisi olduk. Geçtiğimiz yıl gübrede KDV’yi kaldırdık, mazot desteğini uygulamaya soktuk. 2018’de mazot desteğini arttıracağız. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden. Tarım ihracatımız 15 yılda 4 kat arttı. Bunlar durup duruken, boş boş konuşurken olmadı. Br yandan darbecilerle, terörle mücadele ederken bir yandan da milletimizin yıllarca hasret kaldığı hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik. Bu ülkenin sahibi benim diyen vesayet örgütleri ile mücadele ede ede bugünlere geldik. 15 Temmuz’da Balıkesir’de meydanları dolduran Kuvayi Milliye ruhunun evlatları darbecilere geçit vermedi, ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz."