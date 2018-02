Başbakan Yıldırım’dan Afrin operasyonu değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, “Güney sınırımızda bir terör kuşağı oluşmasına, sözde terör devleti yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Yuvalına başlarına yıkacağız. Zeytin Dalı Harekatı ayrıca Afrin’deki Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin de terör zulmünden kurtulması için yapılan bir harekattır” dedi.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Balıkesir Kongresi’nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, salonu baştan sona gezerek vatandaşların ilgisine karşılık verdi. Salonda ’Türkiye’de şimşeğiz, Afrin’de Yıldırım, Balıkesir’e hoş geldin Binali Yıldırım’ pankartı açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, "Bu sevgimiz, muhabbetimiz, coşkumuz artarak devam etsin. Şehir şehir Türkiye’yi inşa etmek için çıktığımız yolculukta bugün Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’deyiz. Balıkesir’in güzel insanları ile AK kadrolarla beraberiz. Binlerce kardeşimiz de dışarıda, soğuk havaya rağmen coşkuyla bizi karşıladılar. En kalbi selamlarımı gönderiyorum. Balıkesir’in 20 ilçesine buradan selamlarımı gönderiyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. AK Parti’nin neferleri olarak her kongremizde bu güzel ülkeye, bu yüce millete hizmet aşkımızı tekrarlıyoruz. Bu aşkla Türkiye’nin her köşesindeyiz. Bu cennet vatanın her karış toprağına sevdalıyız, muhabbetle bağlıyız. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Bizim siyasetimiz adaleti, vicdanı, merhameti, hakkaniyeti vazgeçilmez değer olarak kabul eder. Bizim siyasetimiz darda olanı, zalime karşı mazlumu korumayı esas alan bir siyasettir. Hiçbir milletin, hiçbir ülkenin düşmanı değiliz. Her insana gönlümüz açık. Milletimiz 15 yıldır güzel ülkemizin yönetimini bu kadrolara emanet etti. Bizde bu emanete gözümüz gibi bakıyoruz. Milletimizle el ele vererek dünyada örneği olmayan başarılara imza atıyoruz. Bu başarıların arkasında bu vatan evlatlarının duası vardır, bu başarının arkasında ’Durmak Yok Yola Devam’ diyen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının payı vardır” dedi.