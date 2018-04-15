Başbakan Yıldırım’dan Ağrı Doğubeyazıt şehidinin ailesine taziye telefonu

Başbakan Binalı Yıldırım, Ağrı Doğubeyazıt’ta şehit düşen jandarma Uzman Dursun Pampal’ın babasını arayarak taziye dileklerini iletti.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı Doğubeyazıt’ta şehit düşen ve bugün memleketi Yozgat’ta toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal’ın babası Mehmet Pampal ile telefonla görüşerek taziye dileklerini iletti.
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