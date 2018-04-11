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Başbakan Yıldırım'dan Aliyev'e tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Aliyev'i tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen İlham Aliyev'e tebriklerini sundu.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yıldırım, Aliyev'e gönderdiği mesajda, Azerbaycan'da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

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