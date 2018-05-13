Başbakan Yıldırım'dan annesinin kabrine ziyaret

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Anneler Günü'nde annesi Bahar Yıldırım'ın kabrini ziyaret etti.
Yıldırım, Dumanlı Yaylası'ndaki Gençlik ve Doğa Festivali'nin ardından Kayı köyüne geçti.
Köy mezarlığına giden Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla annesi Bahar Yıldırım'ın kabrinde dua etti.
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