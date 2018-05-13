HABER

Başbakan Yıldırım'dan annesinin kabrine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Anneler Günü'nde annesi Bahar Yıldırım'ın kabrini ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Anneler Günü'nde annesi Bahar Yıldırım'ın kabrini ziyaret etti.

Yıldırım, Dumanlı Yaylası'ndaki Gençlik ve Doğa Festivali'nin ardından Kayı köyüne geçti.

Köy mezarlığına giden Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla annesi Bahar Yıldırım'ın kabrinde dua etti.

Abdüllatif Şener CHP'den aday mı olacak?Abdüllatif Şener CHP'den aday mı olacak?
CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!
Seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendiSeçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler günü Başbakan Yıldırım Erzincan kabir ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Necati Doğru yazdı: Reis'in doping paketleri halka kurulmuş en pis tuzak

Necati Doğru yazdı: Reis'in doping paketleri halka kurulmuş en pis tuzak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi

Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.