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Başbakan Yıldırım’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 00:14 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i tebrik etti.Başbakan Yıldırım, Azerbaycan’da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’i tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i tebrik etti.
Başbakan Yıldırım, Azerbaycan’da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’i tebrik etti. (İLK-

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