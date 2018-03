Başbakan Yıldırım’dan Başkan Şahin’e Övgü

Çeşitli etkinliklere katılmak için Gaziantep’e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e şehrin gelişimine katkı sunan başarılı çalışmaları hayata geçirdiği için teşekkür ederek, övgü dolu sözlerle hakkını verdi.

Başbakan Yıldırım, “Gaziantep’te şu an 5 Organize Sanayi Bölgesi var. Gaziantep’i artık kimse tutamaz. Her şeyden evvel Gaziantep, ‘kadın eli’ değmiş bir şehir. Maşallah Gaziantep, yollarıyla, çevresiyle, şehircilik anlayışıyla farklı bir noktaya geldi" dedi.

Gaziantep Devlet destekli Kalkınma Yolunu Beklememiş

Gaziantep Havalimanında milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım’a, Başbakanlık otobüsüyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Doktora Tevcih Töreni’nde fahri doktora belgesi takdim edildi. Başbakan Yıldırım, Gaziantep’in Suriye ve Irak savaşında terörde asla pes etmediğini, hep ayakta durmayı başardığını belirterek, “Gaziantep farklı bir şehir. Neden farklı bir şehir Gaziantep, özgüvenini kazanmış bağımlı yaşamaktan değil, bağımsız olarak geleceğini inşa etmeyi tercih etmiş bir şehir. Bu ne demek? Yani devlete bağımlı, devletten maaş alanı düşünün mesela, bütün geliri o. Böyle illerimiz var mı, var. Doğu’da var, Erzurum, Sivas var. Daha fazla devletten kadro gitmesi, üniversiteye daha fazla imkan sağlanması, o şehirlerimizin en fazla memnun olduğu şey. Çünkü ayrı bir girişim ruhu gelişmemiş. Bu tabii şartlardan da kaynaklı, iklim şartları, bir kültür. Ama Gaziantep, Kayseri gibi illerimiz devlet destekli kalkınma yolunu beklememiş. Ne yapmışlar, ’Kardeşim biz yapacağız. Aşağıda Suriye, Irak, bütün Orta Doğu, tüm bu pazar var. Biz de çalışacağız, üreteceğiz ve bunu da satacağız.’ Yani Gaziantep dış ticaretimizde 6’ncı sırada. Gaziantep şu an 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) car, Polateli-Hassa Tünelleri’nin yapıldı mı değme keyfine, o zaman kim tutar Gaziantep’i. Hızlı tren çalışmaları sürüyor. Her şeyden evvel Gaziantep, ‘kadın eli’ değmiş bir şehir. Maşallah yollarıyla, çevresiyle, şehircilik anlayışıyla farklı bir noktaya geldi" ifadelerini kullandı.

Bölünmüş Yol 396 Kilometreye Çıkartıldı

Gaziantep programı kapsamında Karataş Spor Salonu’ndaki AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5’inci Olağan İl Kongresi’nde halka seslenen Yıldırım, AK Parti göreve geldiğinde Gaziantep’te sadece 116 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bunun üzerine 280 kilometre daha ilave ederek, bölünmüş yolu 396 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Yıldırım Kuzey Şehir Projesini Hatırlattı

GAZİ-RAY projesinin gelecek yıl tamamlanacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 50 bin konut projesi başlatıldığını, konutların yaklaşık 2 bin 800’ünün ihalesinin yapıldığını ve inşaat safhasına geçildiğini anlattı.

Başbakanımız Her Zaman Destekçi Oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Başbakan Yıldırım’ın kentin gelişmesi ve şehrin yaşam kalitesinin artırılması için hazırlanan tüm projelerde gazi şehrin yanında olduğunu kaydetti.

Şahin, büyük bir zekayla hazırlanan uluslararası çaptaki projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği Başbakan Binali Yıldırım’ın ferasetiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi’ne Ziyaret

Kongrenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım’ı, down sendromlu çocuklardan oluşan bando takımı karşıladı. Karşılamanın ardından Başkan Şahin, Başbakan Yıldırım’a 4 yıl içerisinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, başarılı çalışmalarından ötürü Şahin ve ekibini kutladı.