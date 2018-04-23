Başbakan Yıldırım’dan CHP’li Özel’e cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü programında yaptığı konuşma üzerine söz alan Başbakan Binali Yıldırım, “Ana muhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı ve emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gece, tanklar senin Genel Başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir” dedi.
TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla toplanan Mecliste CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı konuşma üzerine söz alan Başbakan Yıldırım, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Meclisin mehabetine yaraşır bir toplantıyı gönlümüz arzu ederdi. Ancak, burada ana muhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı ve emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gece, tanklar senin Genel Başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir, bu mücadeleyi yapmıştır” ifadelerini kullandı.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı
Meral Akşener'e büyük şok!
Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti
Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum