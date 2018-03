Başbakan Yıldırım’dan CHP’ye cumhur ittifakı cevabı

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Kendini bilmez bir CHP’li, ‘MHP ve AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır’ diyor. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri insanımıza yakıştıranlar, siyaset mevtası olmaktan kendilerini kurtaramazlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programları nedeniyle AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılamazken, Başbakan Binali Yıldırım kongrede halka hitap etti. Kongreye ayrıca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı. Başbakan Yıldırım, mevcut il gençlik kolları başkanı Ender Gök’ün yeniden aday olduğu kongrede, büyük bir sevgi seli ile karşılandı. Salondakiler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak hem sloganlar attı, hem de “Bir şarkısın sen” şarkısını söyledi.

““Kılıçdaroğlu’nun dinleyecek hali mi kaldı?”

Gençlerin “Vur inlesin, Kılıçdaroğlu dinlesin” sloganlarına cevap veren Başbakan Yıldırım, “Kılıçdaroğlu’nun dinleyecek hali mi kaldı? Bırakın şunu. Kendini bilmez bir CHP’li, ‘MHP ve AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır’ diyor. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri insanımıza yakıştıranlar, siyaset mevtası olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Dönün bakın geçmişe, 15 yıla bakın, ne vaat ettiniz, millet için ne söz verdiniz, milletin hangi derdine derman oldunuz? Boş laftan başka ne marifetiniz var? Onun için millet emaneti size vermedi, vermiyor. Belki bütün bu olanlar aklınıza başınıza getirir de bundan sonra milletin gözüne girerseniz geleceğiniz olur. Yerliyseniz, milliyseniz, bugünlerde ‘bayrak’ diye bağırıyorsanız buyurun cumhur ittifakına. Siz de girin bu bayrak altına. Bu bayrak altında herkese yer var” diye konuştu.

“Şartlar icap ettirdiğinde hep beraber gideceğiz”

Başbakan Yıldırım, salondan yükselen “Reis bizi Afrin’e götür” sloganlarına da, “Manisa’nın şehzadelerinden Afrin’e kahraman Mehmetçiklere selam gönderiyoruz. Merak etmeyin günü geldiğinde, şartlar icap ettirdiğinde hep beraber gideceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Raco’yu terörden temizledik. Aslanlarımız Afrin’e doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 81 milyon vatandaşımız duasıyla Mehmetçiğimizin yanındadır. Allah onları muvaffak etsin, şehitlere Allah rahmet eylesin, gazilerimize uzun ömür versin” yanıtını verdi.

“2019’da yeni bir destan yazacak mıyız?”

Başbakan Yıldırım, Manisa’nın tarihe damgasını vurduğunu, 17 şehzadenin Manisa’da yetiştiğini, 7’sinin de Osmanlı’da sultanlık yaptığını söyledi. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “Fatih’i Kanuni’yi, bağrından çıkaran topaklar Manisa, İstiklal mücadelesinde sağlam duran Manisa; cumhuriyetimizi nasıl savunduysa 15 Temmuz’da da FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi avunan şehirdir. Şimdi yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? 2019’da yeni bir destan yazacak mıyız? Bu salon, muhteşem coşkusunu sandıkta gösterecek mi? 15 Temmuz Türkiye’nin karanlık bir geceden milletin cesareti ile aydınlığa çıktığı bir gündür. Size milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız o gün meydanlara davet etti, siz kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla indiniz meydanlara; FETÖ’cülere dersini verdiniz, ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Gençleri yıllarca eleştirdiler. ‘Memleket meselelerine ilgi duymaz’ dediler. O beğenmedikleri gençler, o gece öyle bir destan yazdı ki bunu söyleyenler mahcup oldu. O gün şahadet şerbeti içen gençler arasında AK Parti gençlik kollarından 12 kardeşimiz vardı. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin.”

“Tabii ki rahatsız olacaksınız”

AK Parti demenin hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkmak demek olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde 28 Şubat’ın yıl dönümüydü. Genel Başkan Yardımcımız Ravza Hanım bir program yaptı. Orada ‘28 Şubat’ı yapanlar hesabını veriyor, verecek’ dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Elbette rahatız olacaklar. Tankları meydanlarda yürütürken neden rahatsız olmadınız? Kızlarımızın başörtülerini çekip alırken neden rahatsız olmadınız? Seçilmiş iktidarı alaşağı ederken neden rahatsız olmadınız? İnsanlarımızın haklarına, hürriyetlerine kast ederken neden rahatsız olmadınız? Tabii ki rahatsız olacaksınız. Yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını sanıyorsunuz? Hukuk devletinde hukuksuz iş yapanlar darbe yapmaya kalkışanlar hesabını mutlaka verecek. Hiç başka yolu yok. Kalkmış diyorlar ki ‘Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor, yargıyı etkiliyor.’ Yargıya, hukuka bu kadar saygılıysanız neden o gün bu hukuksuz işleri yaptınız? Neden millete afra tafra yaptınız? Bunun hesabını verin. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz. Bizim hakimlerimiz kalemleriyle, delilleriyle, kanunlarla konuşur. Bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak; ancak bu hukuksuzluğu, bu darbeyi yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının verdiği bir paniktir, korkudur, telaştır. Korkunun ecele faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

“Bol bol hayal kurun”

AK Parti siyasetinin kavga, çatışma, ayrıştırma siyaseti olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Çıkarlarını esas alanlar bizimle yol yürüyemez. Biz millet iradesini her türlü vesayetin, darbe zihniyetin üzerinde tutarız. AK Parti, siyaseti gençleştiren partinin adıdır. Biz gençlere güveniyoruz. Türkiye’nin geleceği için bol bol hayal kurun, projeler geliştirin. Görüyorsunuz Türkiye için hayali olmayanlar siyasette bir arpa boyu yol alamıyor. AK Parti milletin partisi, umududur. Milleti hayal kırıklığına uğratmadık, uğratmayacağız. Bu emanetin sizlerin omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz” dedi.

“Üniversitedeki kızlarımızın sayısı erkeklerden daha fazla”

16 yılda gençler için çok önemli adımlar attıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, eğitime ayrılan bütçenin 2003 Türkiye bütçesinden daha büyük olduğunu belirterek şöyle konuştu: “134 milyar lira eğitime bütçe ayırdık. Siz gençlerin önündeki her türlü engeli kaldırarak bugünlere geliyoruz. Üniversiteye girişte uygulanan 28 Şubat darbesinin eseri kat sayıyı, adaletsizliği sona erdirdik. Gençlerimizin, özellikle genç kızlarımızın üniversiteye girişinin önünü açtık. Üniversitede genç kızlarımızın okullaşma oranı, 2002’de yüzde 12 iken bugün yüzde 44 oranına yükseldi. Bu arada gençler, üniversitedeki kızlarımızın sayısı erkeklerden daha fazla. Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Bütün illerimizin üniversitesi var. 76 üniversitemiz vardı, şimdi 185 üniversite var. Üniversite sayıları artarken yurt kapasitesini de unutmadık. Yurt genelinde 182 bin yatak kapasitesi varken, bugün bunu 633 bine çıkardık. Göreve geldiğimizde burslar çok düşüktü; sadece 45 lira. Şimdi, tam 470 liraya çıkardık. Siyasette de yolunuzu açtık. Seçme seçilme yaşını 18’e düşürdük. Gençlerin kültür sanatla daha fazla ilgilenmesini istiyoruz. Bu ülkeyi, bu milletin emanetin sizlerindir. Bizim yapabildiklerimizin kat kat fazlasını, daha güzelini sizler yapacaksınız.”

“İhracatta 160 milyarı geçeceğiz”

Konuşmasında ihracat ve büyüme rakamlarına da değinen Başbakan Yıldırım, sözlerini söyle sürdürdü: “Gecemize gündüzümüze kadar harcadığımız mesai, büyüme olarak, ihracat olarak sonuçlara yansıyor. ‘Başaramaz’ diyenlere inat yüzde 11’in üzerinde büyüme sağladık. Bir numara olduk. Sanayi üretiminiz artıyor. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinde 1,5 milyon vatandaşımıza iş, aş sağladık. 2002’de 36 milyar olan ihracatı 2107’de 157 milyona çıkardık. Yeter mi, yetmez. Her ay rekor kırarak ihracata devam ediyoruz. Şubat ayı sonu yıllık ihracat 159 milyarı aştı. Mart sonunda 160’ı geçeceğiz.”

Manisa’ya müjdeler

Başbakan Yıldırım, 16 yılda Manisa’ya 20 milyar liralık destek sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Evliya Çelebi’nin rüyasına giren Sabuncubeli Tüneli bu sene açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul-İzmir Otoyolu adım adım ilerliyor. Belkahve’ye, Manisa girişine kadar tamamlandı. Bir sene içerisinde bu yol bitecek. Manisa-İzmir arası 15 dakikaya inecek. Manisa-İstanbul arası 2,5 saate düşecek. Manisa, hızlı trenine kavuşuyor. Hızlı tren Ankara’dan, Afyon üzerinden, Uşak üzerinden adım adım Manisa’ya, oradan da İzmir’e geliyor. Yarınımız, bugünden daha güzel olacak.”

“Türk yargısından kaçış yok”

Başbakan Yıldırım, salondakilerin “Vur inlesin, Prensilvanya dinlesin” sloganları üzerine de, “Prensilvanya’nın dinleyeceği mi var, Prensilvanya şimdi hesap veriyor. Önünde sonunda o da hesap verecek, FETÖ de hesap verecek. Türk yargısından kaçış yok” cevabını verdi. Başbakan Yıldırım’ın konuşmasının ardından plaket takdimi yapıldı.