Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimindeki zaferi nedeniyle kutladı.

Başbakan Yıldırım, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayan Yıldırım, kendisini Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarı nedeniyle tebrik etti.

