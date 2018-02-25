Başbakan Yıldırım'dan Ege ve Akdeniz uyarısı:Hiç kimse yanlış hesap yapmasın (3)

ERZİNCANLILAR DERNEĞİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
Başbakan Binali Yıldırım, Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir hastayı ziyaret ettikten sonra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Bekirpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışını yaptı. Başbakan Yıldırım, açılış sonrası İzmit Atletizm Pisti'nden helikopterle Bursa'ya hareket etti.
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