Başbakan Yıldırım'dan esnaf ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Başkentray Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Kayaş semtinde esnafla bir araya geldi.
Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne giderken güzergahı üzerindeki esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'a çay ikram edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, bebek arabasında uyuyan bir çocuğu sevdi.
Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara oyuncak ve satranç takımı dağıttı.
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