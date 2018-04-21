Başbakan Binali Yıldırım, "Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran’da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara’yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız?" dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Programda konuşan Yıldırım, 15 Temmuz destanının merkezi, Ankara’nın ilçelerini, köylerini, yiğit insanlarını muhabbetle selamladığını belirterek, Türkiye’nin selameti için sınır boylarında, Afrin’de, El Bab’da, Kuzey Irak’ta ve dünyanın dört bir yanında bulunan kahraman Mehmetçik ve polisleri muhabbetle selamladığını söyledi. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara’ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattıklarını ifade eden Yıldırım, "Eski Ankara’yı bilen bilir. Bugün bir başka güzel Ankaramız var. Ankara’yı turizmden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye varıncaya kadar hayata geçirdiğimiz birçok projelerde marka şehri haline getirdik. Dünyanın sayılı başkentlerinden biri haline getirdik. Ankaralılar artık dünyanın önemli başşehirlerinden birinde yaşadığını iyi biliyor ve bununla gurur duyuyor. Ankara’ya, Ankaralılara yakışanı hep birlikte gerçekleştirdik" diye konuştu.

"24 Haziran’da yeni bir zafere hazır mısınız?"

"Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Seçime gidiyoruz seçime" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı biliyorsunuz dün Meclis’te onaylandı, kesinleşti. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Büyük zafere, 24 Haziran’a hazır mısınız? Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran’da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara’yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız? Gençler işi bitirmiş. Allah sizden razı olsun. AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteğiyle, yüzümüzün akıyla çıktık. İnşallah 24 Haziran’da da aynısı olacak. Bu başarının arkasında sizlerin inancı, heyecanı, alın teri var. Bu hareket enerjisini gençlerden alıyor, sizlerden alıyor. O halde Ankara’da yeni bir rekor kıracak mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı en yüksek oyla cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Siz ’evet’ diyorsanız, siz ’tamam’ diyorsanız, bu iş bitmiştir."

16 Nisan 2017 Referandumunun Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Yıldırım, halk oylamasıyla Türk milletinin tarihi bir karar verdiğini söyledi. Türkiye’yi geleceğe taşıma yönünde yetersizliğinin artık tescil olan parlamenter sistemin terk edildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirildiğini anımsatan Yıldırım, "Bu kararı veren aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Güçlü yönetim, güçlü Türkiye demiştir. Parlamenter sistemde vesayet odakları her zaman hükümete ortak olmaya çalıştılar. Bazen darbe ile doğrudan, bazen de dolaylı olarak müdahalede bulundular. Bir gecede milletin, devletin ekonomisini batırdılar, yok ettiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar. Ancak 16 yıldır AK Parti olarak bir yandan milletimiz için ülkemiz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet ederken, Türkiye’yi 3 kat büyütürken diğer yandan da vesayet odaklarıyla amansız bir mücadele verdik. Parti kapatmaya, AK Parti’yi kapatmaya kalktılar. E-muhtıra verdiler, 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya kalktılar. En nihayet 15 Temmuz vuruşlarını yapmak istediler. Ama milletin adamı, halkın iktidarı ve milletin kendisi bu alçaklara hak ettiği dersi o gece hep birlikte verdik. Ülkemizi kurtardık, demokrasimizi kurtardık ve darbecilere geçit vermedik. Milletin emanetine sahip çıktık. Gerektiğinde canımızı ortaya koyduk, bu ay yıldızlı bayrağı indirmedik, ezanımızı dindirmedik, Türkiye’yi böldürmedik. Hainler kaybetti, Türkiye kazandı" şeklinde konuştu.

"Yenikapı’da milyonlar bir araya geldi"

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye siyasi sistemini daha güçlü yapacak yeni bir adımı attıklarını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü Meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran’da hayata geçireceğiz. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı Yenikapı’da milyonlar bir araya geldi ve Yenikapı ruhu hayata geçti. İşte o Yenikapı ruhuyla beraber Cumhur ittifakını da MHP ile birlikte gerçekleştirerek 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. Cumhur ittifakı demek tek bayrak demek, tek vatan demek, tek millet demek, her türlü bölücülüğe, ayrımcılığa, teröre karşı bir olmak, beraber olmak, birlikte Türkiye olmak demek. Yenikapı ruhuyla 24 Haziran’a gitmeye hazır mıyız gençler? Yeni bir destan, yeni bir başarı öyküsü yazmaya var mıyız?"

2002’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin itibarını dünyada en önemli ülkeler arasına soktuklarını ifade eden Yıldırım, Türkiye’yi her alanda söz sahibi olan bir ülke haline getirdiklerini dile getirdi. AK Parti iktidarı olarak bazılarının yaptığı gibi gençliğin edebiyatını yapmadıklarını vurgulayan Yıldırım, gençlere siyasetin kapılarını açtıklarını, onlara güvenerek fırsat verdiklerini söyledi.