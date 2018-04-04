Başbakan Yıldırım’dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da Mithat Enç Görme Engelliler Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum programının ardından Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokula ziyarette bulundu. Görme engelli öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Yıldırım, öğrencilere hediyeler verdi. Öğretmenlerden, öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi alan Yıldırım, 6B sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Büşra Çakır isimli bir öğrenci, Braille alfabesiyle Başbakan Yıldırım’a yazdığı mektubu okudu. Bunun üzerine Yıldırım, Çakır’ı Çankaya Köşkünde ağırlayacağı söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ankara Valisi Ercan Topaca’da Yıldırım’a ziyaret sırasında eşlik etti.

Başbakan Yıldırım ayrıca, Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne giderek tedavi gören hastaları ziyaret etti.