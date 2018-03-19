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Başbakan Yıldırım'dan, Güzel için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Ülkemizin gelişmesine öncülük eden merhum 8. Cumhurbaşkanı Özal'a siyasi mücadelesinde uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Sayın Güzel, ciddi bir devlet adamı, samimi bir vatanperver ve yüksek insani değerlere sahip bir siyasetçiydi"

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin gelişmesine öncülük eden merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a siyasi mücadelesinde uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Sayın Hasan Celal Güzel, ciddi bir devlet adamı, samimi bir vatanperver ve yüksek insani değerlere sahip bir siyasetçiydi." ifadesini kullandı.

Yıldırım, eski bakanlardan Güzel'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden Güzel’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Yıldırım, Güzel'in yakın tarihin zor dönemlerinde ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, Güzel'in demokratik duruşu, bütünleştirici üslubu ve entellektüel birikimiyle milletin gönlünde son derece saygın bir yer edindiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmesine öncülük eden merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a siyasi mücadelesinde uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Sayın Güzel, ciddi bir devlet adamı, samimi bir vatanperver ve yüksek insani değerlere sahip bir siyasetçiydi. Merhumu ebedi hayata uğurlarken ülkemize kazandırdığı değerlerden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Merhum Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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