Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başbakanı Fayez Sarraj, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi İstanbul'da gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Libya Başbakanı Fayez Sarraj, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonla görüştü.
Yıldırım, görüşmelerde Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar nedeniyle muhataplarını yarın İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.
Öte yandan Yıldırım, mevkidaşlarının ramazan ayını da kutladı.
Yıldırım'ın görüştüğü isimler, söz konusu zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade ederek, bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını bildirdi.
'Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın'
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum