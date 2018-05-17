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Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başbakanı Fayez Sarraj, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonla görüştü - Yıldırım, görüşmelerde, Filistinlilerin yaşadığı bu insanlık dışı olaylar nedeniyle muhataplarını yarın İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başbakanı Fayez Sarraj, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi İstanbul'da gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Libya Başbakanı Fayez Sarraj, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonla görüştü.

Yıldırım, görüşmelerde Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar nedeniyle muhataplarını yarın İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Öte yandan Yıldırım, mevkidaşlarının ramazan ayını da kutladı.

Yıldırım'ın görüştüğü isimler, söz konusu zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade ederek, bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

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